Kulübün yeni yönetimi, klasik ziyareti gerçekleştirerek, KASKF Başkanı Murat Aydın’a kulübün formasını hediye etti. Yönetim açıklamasında “Kendisine Kulübümüzün Formasını hediye ettik. Kulübümüzün Vizyonunu destekleyen başkanımıza, kulübümüze olan ilgisi ve desteğinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 11:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:25 TSİ )
İzmit Gençlerbirliği Aydın’ı ziyaret etti…
İlimizin köklü kulüplerinden biri olan İzmit Gençlerbirliği Kulübü yönetimi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti.
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Bugün 11:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz