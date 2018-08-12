İzmit Gençlerbirliği Aydın’ı ziyaret etti…

Kulübün yeni yönetimi, klasik ziyareti gerçekleştirerek, KASKF Başkanı Murat Aydın’a kulübün formasını hediye etti. Yönetim açıklamasında “Kendisine Kulübümüzün Formasını hediye ettik. Kulübümüzün Vizyonunu destekleyen başkanımıza, kulübümüze olan ilgisi ve desteğinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.