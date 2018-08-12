Uzun yıllar birçok takımda futbol oynayan ve Kocaelispor’da profesyonel olan, daha sonra amatöre dönüş yaparak ilimizde bazı amatör küme takımlarında forma giyen Mustafa Yıldırım, Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız ve yönetim ile masaya oturdu ve yeni sezon için anlaşma sağladı. Takımla idmana çıkan tecrübeli isim Mustafa Yıldırım, “Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.
Bugün 11:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
Bekirdere Mustafa Yıldırım ile anlaştı
Uzun yıllar birçok takımda futbol oynayan ve Kocaelispor’da profesyonel olan, daha sonra amatöre dönüş yaparak ilimizde bazı amatör küme takımlarında forma giyen Mustafa Yıldırım, Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız ve yönetim ile masaya oturdu ve yeni sezon için anlaşma sağladı.
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Bugün 11:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz