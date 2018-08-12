Bekirdere Mustafa Yıldırım ile anlaştı

Uzun yıllar birçok takımda futbol oynayan ve Kocaelispor’da profesyonel olan, daha sonra amatöre dönüş yaparak ilimizde bazı amatör küme takımlarında forma giyen Mustafa Yıldırım, Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız ve yönetim ile masaya oturdu ve yeni sezon için anlaşma sağladı. Takımla idmana çıkan tecrübeli isim Mustafa Yıldırım, “Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.