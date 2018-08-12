BAL’dan 3.Lig’e yükselen Gebzespor’un ligin ilk maçında karşılaşacağı rakibi Şile Yıldızspor, geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor ve Tire 1922 takımlarında kiralık olarak geçiren Bertuğ Bayar’ı Süper Lig ekibi Akhisar’dan renklerine bağladı. 1.85 metre boyunda olan 22 yaşındaki forvet Bertuğ Bayar kiralık olarak yeni sezonda Şile Yıldızspor forması giyecek.
Bugün 11:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
Bertuğ Bayar’ı Şile Yıldız kaptı
BAL’dan 3.Lig’e yükselen Gebzespor’un ligin ilk maçında karşılaşacağı rakibi Şile Yıldızspor, geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor ve Tire 1922 takımlarında kiralık olarak geçiren Bertuğ Bayar’ı Süper Lig ekibi Akhisar’dan renklerine bağladı.
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Bugün 11:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz