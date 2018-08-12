Bertuğ Bayar’ı Şile Yıldız kaptı

BAL’dan 3.Lig’e yükselen Gebzespor’un ligin ilk maçında karşılaşacağı rakibi Şile Yıldızspor, geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor ve Tire 1922 takımlarında kiralık olarak geçiren Bertuğ Bayar’ı Süper Lig ekibi Akhisar’dan renklerine bağladı. 1.85 metre boyunda olan 22 yaşındaki forvet Bertuğ Bayar kiralık olarak yeni sezonda Şile Yıldızspor forması giyecek.