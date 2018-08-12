Gebzespor takımı sahaya kalede Ahmet, Sırat, İslam, Ferhat, Abdulsamet, Yusuf, Kemal Ünal, Mustafa Kara, Oğuz, Emre Fırtına ve Tugay ilk 11’iyle çıktı. Elaziz karşısında Darıca Gençlerbirliği’ne karşı gösterdiği performansın üzerine koyan Mor-Menekşeler, futbol olarak beklenileni verdi. Emre Fırtına’yla 1-0’ı bulan Gebze, skor 1-1 olduktan sonra Kemal ile golü bularak yeniden öne geçti ve ilk yarı temsilcimizin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bugün 11:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:27 TSİ )
Gebzespor olumlu sinyaller veriyor
3.Lig 1.Grup ekibimiz Gebzespor, kendi liginin takımı Elaziz Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
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Bugün 11:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz