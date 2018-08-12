Gebzespor olumlu sinyaller veriyor

Gebzespor takımı sahaya kalede Ahmet, Sırat, İslam, Ferhat, Abdulsamet, Yusuf, Kemal Ünal, Mustafa Kara, Oğuz, Emre Fırtına ve Tugay ilk 11’iyle çıktı. Elaziz karşısında Darıca Gençlerbirliği’ne karşı gösterdiği performansın üzerine koyan Mor-Menekşeler, futbol olarak beklenileni verdi. Emre Fırtına’yla 1-0’ı bulan Gebze, skor 1-1 olduktan sonra Kemal ile golü bularak yeniden öne geçti ve ilk yarı temsilcimizin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.