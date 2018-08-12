Kocaeli Amatör Futbol Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl düzenlediği 5.Başkanlar Kurulu Ekim ayının ilk haftasında Antalya’da gerçekleşecek. Murat Aydın başkanlığında gerçekleşen haftalık olağan toplantıda bu konuyu ele alan KASKF yönetim kurulu üyeleri tarih konusunda Ekim ayının ilk haftasını belirlerken, Başkanlar Kurulu’nun yapılacağı otelin ismi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yapılacak görüşmenin ardından belli olacağı öğrenildi.
Bugün 11:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Başkan kurulu yine Ekim ayında güneyde…
Kocaeli Amatör Futbol Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl düzenlediği 5.Başkanlar Kurulu Ekim ayının ilk haftasında Antalya’da gerçekleşecek.
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Bugün 11:26 TSİ - Spor
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