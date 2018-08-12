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Bugün 11:36 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 11:38 TSİ )

Darıca, kardeş şehrini ağırladı

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda, Darıca’nın kardeş şehri Ardahanlılar sahne aldı. Binlerce vatandaş, sahile akın ederek gönüllerince eğlendi.

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Darıca Belediyesi tarafından organize edilen 10 Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, önceki akşam Ardahanlılar Derneği’nin düzenlediği etkinlikle devam etti. Program öncesi Ardahan Dernek Yönetimi protokolü Ardahan ilinin lezzetleriyle ağırlarken programda Kadir Akkuş, Yeşim Boz, Atilla Özdemir ve Dilara Senemoğlu’nun seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.

KARABACAK’A TEŞEKKÜR

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Gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Ardahanlılar Dernek Başkanı Nebi Çelik, ”Kıymetli hemşerilerim ve çok değerli misafirlerimiz hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum, hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu güzel programda bizlere memleketimiz Ardahan’ı tanıtma imkanı veren kıymetli Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

“TARİHİ DEĞERE SAHİP”

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Çelik’in ardından söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, “Kardeş şehrimizin güzel insanları kıymetli Ardahanlı hemşerilerim gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında bu akşam kardeş şehrimiz Ardahandayız. Kendine özgü doğal ve tarihi değerlere sahip, Asya’dan Avrupa’ya geçiş kapısı olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ovaları, yaylaları, Kura Nehri, Çıldır Gölü, renk renk açan çiçekleriyle güzel ilimiz Ardahan’ın gecesinde sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:36 TSİ - Kültür-Sanat

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