Kartepe’de, sağlık bilgilendirmesi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi sayın Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizde yürütülen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ kapsamında Kartepeli kadınlara eğitim verilmeye devam ediliyor. ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ kapsamında Kartepe Belediyesi Kadın Spor Yaşam Merkezi ile Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, ilçe genelinde kurulan 17 Pazar da ‘Sağlık Sözlüğü Dağıtımı’ yapmaya başladı.

“EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Konuyla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Valiliğimiz tarafından başlatılan proje kapsamında Kartepe ilçemizde eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitim verilen ilçeler arasında Kartepe açık ara öndedir. Bu da konuya gösterilen hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Kadınlarımızın bilinçli olması toplumun bilinçli olması anlamına gelmektedir. Bu yönde Kartepe de eğitimsiz kadın bırakmayana kadar çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.