Tatlı bir telaş içinde olan Türkmen ailesi, gece-gündüz demeden 18 Ağustos’ta İstanbul'da yapılacak düğün için hazırlanıyor. Kızları Dilek’i Sünbul-Orhan Tural çiftinin oğulları Ümit ile evlendirmeden önce Derince Tanyıldız Düğün Salonu’nda 16 Ağustos’ta düzenlenecek kına gecesine tüm yakınlarını davet eden Türkmen çifti, en mutlu günlerinde tüm yakın dostlarını bir arada görmek istediklerini ifade ediyor.
Bugün 11:39 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:40 TSİ )
Türkmen çifti kızlarını evlendiriyor
Körfez'in tanınmış ailelerinden olan, Zehra-Mahmut Türkmen çifti, kızları Dilek'i evlendirmeye hazırlanıyor.
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Bugün 11:39 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz