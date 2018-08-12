Türkmen çifti kızlarını evlendiriyor

Tatlı bir telaş içinde olan Türkmen ailesi, gece-gündüz demeden 18 Ağustos’ta İstanbul'da yapılacak düğün için hazırlanıyor. Kızları Dilek’i Sünbul-Orhan Tural çiftinin oğulları Ümit ile evlendirmeden önce Derince Tanyıldız Düğün Salonu’nda 16 Ağustos’ta düzenlenecek kına gecesine tüm yakınlarını davet eden Türkmen çifti, en mutlu günlerinde tüm yakın dostlarını bir arada görmek istediklerini ifade ediyor.