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Türkmen çifti kızlarını evlendiriyor

Körfez'in tanınmış ailelerinden olan, Zehra-Mahmut Türkmen çifti, kızları Dilek'i evlendirmeye hazırlanıyor.

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Tatlı bir  telaş içinde olan Türkmen ailesi, gece-gündüz  demeden 18 Ağustos’ta İstanbul'da yapılacak düğün için hazırlanıyor. Kızları Dilek’i Sünbul-Orhan Tural çiftinin oğulları Ümit ile evlendirmeden önce Derince Tanyıldız Düğün Salonu’nda 16 Ağustos’ta düzenlenecek kına gecesine tüm yakınlarını davet eden Türkmen çifti, en mutlu günlerinde tüm yakın dostlarını bir arada görmek istediklerini ifade ediyor.

Bugün 11:39 TSİ - Yaşam

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