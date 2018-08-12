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Arıza yapan otomobile TIR çarptı: 1 ÖLÜ!

Derince D-100 karayolu 60 Evler tüneli içinde arıza yapan otomobile TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre Derince D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Dursun Tüğmen (53) idaresindeki 34 BC 2677 plakalı otomobil, 60 Evler mevkisindeki tünelde arıza yapınca aracını yolun sağ şeridine çekerek kontrol etmek için aracından indi. Bu esnada aynı yönde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir TIR, arıza yaparak duran  otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tüğmen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Tüğmen’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Gebze ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Tüğme'nin cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.

Bugün 12:09 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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