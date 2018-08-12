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Menisküs yırtığında erken tanı önemli

Ani hareketler ve zorlanma sonucunda oluşan menisküs yırtığı, kişilerin hareketlerini kısıtlayabilir. Erken tanı sonrasında uygulanacak doğru tedavi ise sizi ağrılarınızdan kurtarabilmektedir.

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KİREÇLENMEYE YOL AÇABİLİR

Spor yapan kişilerde daha fazla görülen menisküs sakatlığı dizlerini fazla zorlayan ya da yanlış bir hareket yapan kişilerde de yaşanabiliyor. Diz ekleminde bulunan kıkırdak dokusunun yırtılması sonucunda meydana gelen menisküs kişiye hareketlerinde zorluk yaratmaktadır. Ameliyat sonrasında kişi ağrılarından kurtulabilir ancak kireçlenme ve kıkırdakta zedelenme bulunan bir kişinin iyileşme süreci daha uzun sürebilmektedir.

TANIYI GECİKTİRMEYİN

Menisküs, her iki dizde iç ve dışta olmak üzere fibrokartilajinöz (kıkırdak doku) yapıda bulunuyor. C şeklindedir. Eklemin sabitliğini sağlar, diz ekleminde kuvvetleri sağlar, eklemdeki sıvının eşit dağılımını yapar, eklem zarının sıkışmasını önler ve eklemdeki yüklerin geçişlerini sağlar. İlk aşamada menisküsün olduğu yere parmakla bastırıldığında kişinin ağrı hissetmesi halinde tanı koyulabilir. Tedavinin belirlenmesi için ise MR çekilmektedir.

Neden olur?

  • Futbol ve basketbol gibi spor dallarında ikili mücadelelerde ters hareketler veya diz dönmesi,
  • Araçlara inme/binme sırasında ya da merdivenlerde yapılan yanlış hareket sonucunda diz dönmesi,
  • Ani hareket veya zorlanmalar,
  • 40 yaş üstünde ise zorlanmaya gerek kalmadan da oluşabilmektedir.

KİREÇLENMEDE TEDAVİ DAHA UZUN

Dizde ağrı ve boşalma hissi, şişlik, kitlenme, oturup kalkarken dizde ağrı, hareketlerde zorlanma olarak kendini gösteren menisküs yırtığında erken tanı oldukça önemlidir.  Eğer belirtiler dikkate alınmayıp müdahale edilmezse kıkırdağın uzun süre yırtık olarak durması kireçlenme gibi önemli rahatsızlıklara neden olabilir. Kıkırdaktaki hasar ve kireçlenme ise normal menisküs yırtığına göre daha zor tedavi edilebilir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Ağrılar için doktor önerisiyle; istirahat, buz ve bandaj tedavisi uygulanabilir. Ağrıların devamı halinde, menisküsteki yırtıklar ameliyatlı ve ameliyatsız olmak üzere iki seçenekle tedavi edilebilir. Eğer yırtık menisküsün kanlanma bölgesinde ve yırtık uzunluğu 15 mm’den büyük değilse ameliyatsız tedavi olabilir. Eğer bu durumlarda değilse ameliyatla tedavi yapılır. MRG, EKG, anestezi ve kan testleri sonrasında doktorunuzun önereceği cerrahi müdahale uygulanır. Menisküs tedavisi kurumumuzda alanında uzman doktorlarımız tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

Bugün 12:14 TSİ - Sağlık

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