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Kadın Sosyal Yaşam Merkezi 4 yıldır hizmette

İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik bölgesinde kadınlara yönelik yapılan en büyük yatırımlardan olan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi,  2014 yılından itibaren hizmet vermeye devam ediyor.

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İzmit Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortak bir projesi olan Kadın Sosyal Yaşam Şehit, Gazi Aileleri ve Engelliler Sosyal Destek Merkezi, Cephanelik bölgesinde yeşil dokusunu bozmadan kadın ve engellilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılıyor. İş geliştirme birimleri ile iş edinmelerine katkıda bulunarak kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini arttırmak ve engellilerin rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hayata geçirilen Türkiye’nin sayılı projelerinden biri olarak gösteriliyor.

HER TÜRLÜ OLANAK

Yaklaşık 70 bin m2 alanda kurulan 5794 m2 kapalı alana sahip merkezde psiko ve sosyal destek, aile rehberliği gibi danışmanlık birimleri, okuma- yazma, bilgisayar, yabancı dil, ahşap boyama, halk oyunları, diksiyon, tiyatro, takı tasarım, resim, müzik ve benzeri alanlarda eğitim ve hizmet olanakları, fitness, havuz, sauna, hamam, masaj, fizyo terapi, yoga, masa tenisi gibi spor ve sağlık hizmetleri, kuaförlük, dikiş, aşçılık, çağrı merkezi operatörlüğü, mantar yetiştiriciliği ve benzeri istihdama yönelik kurslar ve atölyeler bulunuyor.

ÖRNEK BİR MERKEZ

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi kütüphane, okuma salonu, fuaye alanı, konferans salonu, anfi tiyatro,  yürüyüş parkurları ile pek çok ihtiyaca yönelik hizmetleri de tek çatı altında topluyor. Merkezde ailelere ve bireylere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik edici destek hizmetlerini  güvenli bir ortamda ve rahat edebilecekleri düzeyde sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan merkezin tüm özellikleriyle Avrupa’ya da örnek olacak nitelikte olduğu kaydedildi.

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