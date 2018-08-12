Hz. Ali Semt Konağı hizmete vermeye hazır

Konak açılışa hazır. Semt Konağın inşaat sürecini yakından takip eden Başkan Ali Toltar, “Semt konağımızda, bölgedeki hemşerilerimizi, belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Konak, ilçenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının yanı sıra cenaze ve taziye cemiyetleri ihtiyaçlarını da karşılayacak” dedi.