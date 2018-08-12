Konak açılışa hazır. Semt Konağın inşaat sürecini yakından takip eden Başkan Ali Toltar, “Semt konağımızda, bölgedeki hemşerilerimizi, belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Konak, ilçenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının yanı sıra cenaze ve taziye cemiyetleri ihtiyaçlarını da karşılayacak” dedi.
Bugün 12:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Hz. Ali Semt Konağı hizmete vermeye hazır
Dilovası Belediyesi'nin sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalarla buluşturacağı Mimar Sinan Mahallesi Hz Ali Semt Konağı inşaatı tamamlandı.
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Bugün 12:17 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz