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Maşukiyeli Cemal, kazada hayatını kaybetti

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında Kartepeli olduğu öğrenilen Cemal Mamak hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre Yakup Tokdemir idaresindeki otomobil, Sakarya Erenler ilçesi Karasu yol ayrımı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araç içinde bulunan Cemal Mamak’ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken yaralı haldeki sürücü Tokdemir ise ambulansla Sakarya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Mamak’ın Kartepe Maşukiye’de ikamet ettiği ve bölgede uzun yıllardan bu yana televizyon tamirciliği yaptığı öğrenildi. Mamak’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Cemal Mamak’ın cenazesi Maşukiye Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.

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