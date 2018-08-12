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Akşener'in bu sözleri uzun süre alkış aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. 'Gel' dediniz, geldim. Bilinsin isterim ki; aklımızı karartacak hırslarımız yok bizim. Kariyer planlamasıyla, siyaset yapmıyoruz" dedi. Akşener'in bu sözleri partililer tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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İYİ Partinin 2'nci Olağanüstü Kurultayı Congresium Salonunda başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda tekrar aday olmayacağını açıkladıktan sonra partililerin ısrarcı olduğunu anımsatarak şunları söyledi: "Evet bir iddia koyduk ortaya, seçimlere öyle girdik. Meclise girmiş olan bütün partiler oy kaybettikleri halde, kendilerini başarılı ilan ettiler. Biz ise, 50 yıllık partiler kadar oy almamıza rağmen, iddiamızla sınanmayı esas aldık, sorumluluğu üstlenerek çekildik. Meşhur sözdür, bilirsiniz; bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. 'Kendi partimde ihtilaf konusu olmaktansa, noktayı koyarım' dedim.  'Fitneye sebep olmaktansa, örter kapımı otururum' dedim.  'Çekildim, İzzet ü ikbal ile bab-ı siyasetten' dedim. Türkiye'ye yakıştırdığımız demokrasi anlayışımız da, şahsi prensiplerim de bunu gerektiriyordu. Allah şahittir ki, meselenin altı da budur, üstü de budur. Önü de budur, ardı da budur. O andan sonra ise içinde yer almadığım ve asla müdahil olmadığım bir süreç yaşandı. İYİ Parti camiası, kararımın hilafına ortaya bir irade koydu, ısrarcı oldu. Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. 'Gel' dediniz, geldim. Bilinsin isterim ki; aklımızı karartacak hırslarımız yok bizim. Kariyer planlamasıyla, siyaset yapmıyoruz. 'Kazanmak için gerekirse papaz cüppesi giyerim' diyenlerden de değiliz. Dik dururuz, düz yürürüz, hak söyleriz. Zira biliriz ki, bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir."  Akşener'in bu sözlerinin ardından partililer ayağa kalkarak 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları eşliğinde uzun süre alkışladı.

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