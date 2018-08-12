Brisa, yüzde 65’lik artış sağladı

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye faaliyet gösteren Brisa, 2018 yılı ilk yarıyıl dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Ar-Ge, üretim, dijital dönüşüm ve yenilikçi hizmetler alanında güçlü atılımlar gerçekleştiren Brisa, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda başarılı bir büyüme performansı sergiledi. Brisa, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak %16 artırdı ve net satış gelirlerinde % 40 artış sağladı. Brüt kar seviyesini geçen yılın aynı dönemine göre % 35 arttıran şirket, FAVÖK seviyesinde de geçen yıla göre % 65 artış ile 207,5MTL’lik büyüklüğe ulaştı. Brisa’nın 2018 yılı ilk yarısında toplam uluslararası satış gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre %32 artış gösterdi.

YILSONU İHRACATI

Pazardaki bu gelişmelerle, sadece lastiğin değil yeniliğin de lideri olarak büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini dile getiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Brisa, hikayesi büyüme üzerine kurulu olan ve sağlıklı büyüyen bir şirket. Bu başarının ardında, rekabetin arttığı ulusal ve uluslararası pazarlarda insana yakınlığımız, AR-GE ve teknoloji gücümüz, lastiğin ötesinde değer sunan hizmetlerimiz, dengeli finansal yapımız ve güçlü ekibimiz yer alıyor. Bu çalışmalarımızla 2018 yılının ilk yarısında güçlü bir performans gösterdik.Uluslararası pazarlarda Lassa markamıza yaptığımız yatırımlar neticesinde küresel ölçekte tercih edilirliğimizi artırdık. Yılın ilk yarısında % 2 oranında daralan Avrupa pazarında, pazar payı kazanarak yılsonu ihracat hedeflerimiz doğrultusunda büyümemizi devam ettirdik” dedi