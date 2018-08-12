Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'nin, turizm hareketlerine İspanya, İtalya ve Fransa gibi rakibi olan Akdeniz ülkelerinden çok sonra başladığını belirterek, "Onlar 60-70 yıldır turizm hareketinde bulunuyorlar. Çok iyi yatırımları var ve 60-70 milyar dolar para kazanıyorlar. Bunlar sürekli kazanıyorlar bu parayı. Bizim de minimum 50 milyar dolara en kısa zamanda ulaştığımızı düşünürsek cari açığa çok iyi bir pansuman olur." dedi.
Bugün 13:18 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:19 TSİ )
Turizmde hedef 50 milyar dolar
Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'nin, turizm hareketlerine İspanya, İtalya ve Fransa gibi rakibi olan Akdeniz ülkelerinden çok sonra başladığını söyledi.
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Bugün 13:18 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz