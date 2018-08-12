Turizmde hedef 50 milyar dolar

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'nin, turizm hareketlerine İspanya, İtalya ve Fransa gibi rakibi olan Akdeniz ülkelerinden çok sonra başladığını belirterek, "Onlar 60-70 yıldır turizm hareketinde bulunuyorlar. Çok iyi yatırımları var ve 60-70 milyar dolar para kazanıyorlar. Bunlar sürekli kazanıyorlar bu parayı. Bizim de minimum 50 milyar dolara en kısa zamanda ulaştığımızı düşünürsek cari açığa çok iyi bir pansuman olur." dedi.