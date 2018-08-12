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Bugün 13:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:24 TSİ )

Derbentspor sıkı geliyor: 3-2

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de ilk kez mücadele edecek olan Kartepe temsilcimiz Büyük Derbentspor, yeni sezon hazırlıklarını özel maç serileriyle sürdürüyor. Kartal Bulvar’ı 3-2 yenen takım, gövde gösterisi yaptı.

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Tarihinde ilk kez deplasmanlı bir ligde mücadele etmeye hazırlanan Büyük Derbentspor, 30 yıllık hayalini gerçekleştirirken, BAL’a hazırlık için özel maç serilerini de sürdürüyor. Kartepe’de kamp yapacak takım, Acısu Stadı’nda, ilk hazırlık maçını, BAL’dan düşen İstanbul Kartal Bulvarspor ile oynadı ve Ali Gürdal yönetiminde karşılaşmayı 3-2 kazandı.

İKİ AYRI TAKIM OLARAK SAHAYA ÇIKTI…

Maçta iki devrede iki ayrı olarak sahaya çıkan temsilcimiz Büyük Derbentspor, maçın her iki yarısında da attığı gollerin yanı sıra, ilk hazırlık maçı olmasına rağmen, oynadığı futbolla göz doldurdu. Geçen sene BAL’dan İstanbul mahalle Süper Amatör Futbol Ligi’ne düşen İstanbul Kartal Bulvarspor, maçın 31. dakikasında İlhan ile öne geçti. Derbentspor maçın 41.dakikasında, Tayyip ile beraberliği sağladı. İlk yarı bu skorla bitecek denirken, Derbentsporlu Eren ikinci golü attı ve ilk yarı Kartepe Derbentspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

BAŞKAN SELÇUK BAYSAL DA İZLEDİ

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Maçın ikinci yarısına yedeklere yer veren Büyük Derbent, gollü geçen 2. yarıda, lig farkını da ortaya koydu. Deplasman takımı Bulvar, beraberlik golünü, ilk golü atan İlhan ile buldu: 2-2. Derbent, maçın son 20 dakikasında adeta tek kale oynadı ve son dakikalarda baskılı futbol oynayarak, 89. dakikada Sedat’ın attığı şık golle rakibini 3-2 yendi, yeni sezon öncesi umut verdi. Maça Derbentspor taraftarları da ilgi gösterdi. Mücadeleyi Derbentspor Başkanı Selçuk Baysal ve yönetim kurulu üyeleri birlikte izledi.

KARTEPE BÜYÜK DERBENTSPOR: 3 İSTANBUL KARTAL BULVARSPOR: 2

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STAT: Acısu (Hazırlık Maçı)

HAKEMLER: Ğökmen Ortak ***, Abdullah Balamut ***, Berkay Bostan ***

KARTEPE BÜYÜK DERBENTSPOR: 1TAKIM: Sarp ***, Serdar **, Erhan ***, Oğuzhan **, M.Ali Kurun ***, Hüseyin ***, Emirhan ** (Samet **), Kris ***, Onur Cebeci ***, Tayip ***, Eren ***

KARTEPE BÜYÜK DERBENTSPOR 2.TAKIM: Ömer ** (Fatih Molla **), Mehmet ***, Emir **, K.Ali ***, Samet ***, Batuhan ***, Yasir ** (Mert **), Sedat ***, Öner Akın ***, Burak ***

İSTANBUL KARTAL BULVARSPOR: Şahin ** (Osman **), Alper ***, Hamdi ***, Mevlüt ** (İlker **), Enes ***, Semander ** (K.Muhammet **), Adem ** (Abdullah **), Baki *** (Anıl **), Muhammet *** (Ekincan *), İlhan *** (Furkan Şahin **), Ertuğrul *** (Naci **)

GOLLER: Tayyip dk.41, Eren dk.43, Sedat dk.89 (Kartepe Büyük Derbentspor), İlhan dk. 31-62 (İstanbul Kartal Bulvarspor)

Bugün 13:21 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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