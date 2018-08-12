Gürdal: Eksiklerimizi gidereceğiz

Büyük Derbentspor teknik sorumlusu Ali Gürdal maç sonrası kısa konuşmada yaptığı açıklamada “İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen, futbolcularımın oynadığı futboldan memnun kaldım.Ancak daha eksiklerimiz var, süremiz de uzun. Bayrama kadar (21 Ağustos) 2 hazırlık maçı daha oynayacağız. Bayramın ikinci günü 12 günlük kamp için Kartepe Green Park Otel’e yerleşeceğiz. Burada takım bulursak, en az 5 hazırlık maçı daha yapacağız” dedi.