Büyük Derbentspor teknik sorumlusu Ali Gürdal maç sonrası kısa konuşmada yaptığı açıklamada “İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen, futbolcularımın oynadığı futboldan memnun kaldım.Ancak daha eksiklerimiz var, süremiz de uzun. Bayrama kadar (21 Ağustos) 2 hazırlık maçı daha oynayacağız. Bayramın ikinci günü 12 günlük kamp için Kartepe Green Park Otel’e yerleşeceğiz. Burada takım bulursak, en az 5 hazırlık maçı daha yapacağız” dedi.
Bugün 13:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:25 TSİ )
Gürdal: Eksiklerimizi gidereceğiz
Büyük Derbentspor teknik sorumlusu Ali Gürdal maç sonrası kısa bir konuşma yaptı.
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Bugün 13:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz