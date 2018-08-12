Doğantepe-Hereke güç denedi dostluğu kuvvetlendirdi…

Dostluk maçını Doğantepespor, ilk yarıda attığı tek golle kazandı. Maça her iki takım da kontrollü başladı. Kısa paslarla çotra sahayı geçmeye çalıştılar ve sakatlanmamak için de azami gayret gösterdiler. Maçın henüz 10 dakikasında, sağ taraftan ataklarını sıklaştıran ev sahibi konumundaki Doğantepe, Ertan’ın yaptığı ortayı iyi takip eden Enes’in şık kafa gölüyle öne geçti ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.

DOĞANTEPE KOMPLE DEĞİŞTİ… HEREKE AYNI KALDI…

BAL temsilcimiz Doğantepespor, ilk yarıdaki kadrosunu tamamen değiştirirken, teknik patron Murat Şahin, kampa girmeden önce kadronun son durumunu görmek istedi. Hereke ise aynı kadrosuyla ikinci yarıda da sahada yerini aldı. Doğantepe 24 kişiyle kampa gitmeyi düşünüyor.

DOĞANTEPESPOR: 1 HEREKE YILDIZSPOR:0

STAT: Başiskele Arslan Kulaksız

HAKEM: Metin Gencer

DOĞANTEPESPOR 1. YARI: Murat**, Ercan**, İsmail**, Mirsat**, Bedirhan**, Emrah**, Oğuzhan**, Fatih***, Ertan***, Enes***, Sami***

DOĞANTEPESPOR 2. YARI: Samson**, Oğulcan* (Dk. 74 Adem*), Aykut**, (Dk. 82 Umut*), Bilal** (Dk. 87 İsa?), Solomon***, Tevfik***, İshak***, Gökhan***, Özgür***, Kadir**, Uygar**

KÖRFEZ BELEDİYE HEREKE YILDIZ: Murat**,

Samet***, Mesut Horos***, Anıl** (Dk. 89 Emirhan?), Hakan** (Dk. 82 Halil Aslan*), Uğur** (Dk. 87 Baha?), Ender** (Dk. 68 Mertcan**), Halil Kılıç*** (Dk. 88 Alper?), Feyyaz** (Dk. 55 Bedirhan**), Oğuzhan** (Dk. 74 Samet*) Mesut Aygün***

GOL: Dk. 10 Enes (Doğantepe)