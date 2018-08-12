Tanju ve Hüseyin çeyrek finalde

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8 güreşçi arasına ilimizden de iki pehlivan girmeyi başardı. Karamürselli Hüseyin Gümüşalan ve İzmitli Tanju Gemici, son 8 arasına girdi. Az sonra çeyrek finaller başlayacak. Tanju Gemici favori gösteriliyor.

İşte Kırkpınar devlerinin de içerisinde yer aldığı çeyrek finalistler ve eşleşmeleri…

ŞABAN YILMAZ

ALİ GÜRBÜZ

ORHAN OKULU

TANJU GEMİCİ

RECEP KARA

HÜSEYİN GÜMÜŞALAN

İSMAİL BALAN

SEHAT BALCI

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

ALİ GÜRBÜZ-RECEP KARA

TANJU GEMİCİ-SERHAT BALCI

ŞABAN YILMAZ-İSMAİL BALABAN

ORHAN OKULU-HÜSEYİN GÜMÜŞALAN