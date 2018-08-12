Tanju ve Hüseyin çeyrek finalde

8 güreşçi arasına ilimizden de iki pehlivan girmeyi başardı. Karamürselli Hüseyin Gümüşalan ve İzmitli Tanju Gemici, son 8 arasına girdi. Az sonra çeyrek finaller başlayacak. Tanju Gemici favori gösteriliyor.
İşte Kırkpınar devlerinin de içerisinde yer aldığı çeyrek finalistler ve eşleşmeleri…
ŞABAN YILMAZ
ALİ GÜRBÜZ
ORHAN OKULU
TANJU GEMİCİ
RECEP KARA
HÜSEYİN GÜMÜŞALAN
İSMAİL BALAN
SEHAT BALCI
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
ALİ GÜRBÜZ-RECEP KARA
TANJU GEMİCİ-SERHAT BALCI
ŞABAN YILMAZ-İSMAİL BALABAN
ORHAN OKULU-HÜSEYİN GÜMÜŞALAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz