Olgunlar’da Genç Yenidoğan fırtınası

Tuncal Budakin yönetiminde gerçekleşen turnuvada yer alan takımlardan biri de ismiyle dikkat çekiyor. Olgunlar turnuvası’nda “Genç yenidoğan” ismiyem yer alan takım halli güçlüa. Eski profeyonel ftubolculardan, Yenidoğan SMerdar antrenörü Murat Uygun da takımda yer alıyor. Karoda şu isimler var…
MURAT UYGUN
CEYHUN TEZCAN
TUNCAY DAYLAN
ENGİN YAŞAR
HAKAN SAKARYA
ILHAN SAĞLAM
ERDEM KILIÇASLAN
KEMAL SAP
ORHAN KİRİM
TANER KARABOĞA
INAN ALTINIŞIK
VEHBİ ENGİZ
SERKAN ÖZER
SERDAR DÖNMEZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz