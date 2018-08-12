Olgunlar’da Genç Yenidoğan fırtınası

Tuncal Budakin yönetiminde gerçekleşen turnuvada yer alan takımlardan biri de ismiyle dikkat çekiyor. Olgunlar turnuvası’nda “Genç yenidoğan” ismiyem yer alan takım halli güçlüa. Eski profeyonel ftubolculardan, Yenidoğan SMerdar antrenörü Murat Uygun da takımda yer alıyor. Karoda şu isimler var…

MURAT UYGUN

CEYHUN TEZCAN

TUNCAY DAYLAN

ENGİN YAŞAR

HAKAN SAKARYA

ILHAN SAĞLAM

ERDEM KILIÇASLAN

KEMAL SAP

ORHAN KİRİM

TANER KARABOĞA

INAN ALTINIŞIK

VEHBİ ENGİZ

SERKAN ÖZER

SERDAR DÖNMEZ