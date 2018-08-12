Alper Hoca'ya yeni sezonun ilk görevi verildi

Çetin, önceki gece oynanan Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor mücadelesini yönetti ve az hatayla maçı tamamladı. Çetin’in yardımcılıklarını Cem Özbay ve Murat Erdoğan yaptı. Maç 1-1 sona erdi. İki takımda da teknik adam olarak eski Kocaelispor kaptanları Cihat Arslan ve Orhan Kaynak görev yaptı.