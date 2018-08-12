Çetin, önceki gece oynanan Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor mücadelesini yönetti ve az hatayla maçı tamamladı. Çetin’in yardımcılıklarını Cem Özbay ve Murat Erdoğan yaptı. Maç 1-1 sona erdi. İki takımda da teknik adam olarak eski Kocaelispor kaptanları Cihat Arslan ve Orhan Kaynak görev yaptı.
Bugün 13:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Alper Hoca'ya yeni sezonun ilk görevi verildi
Kocaeli bölgesinin bu sezonda ilk ve tek A klasman hakemi olma özelliğini taşıyan Alper Çetin, yeni sezonun ilk resmi maçına atandı.
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Bugün 13:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz