Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen ‘İller arası Karate Turnuvası’, Türkiye’nin farklı şehirlerinden usta karatecileri Bursa’da Şahin Başol Spor Kompleksi’nde bir araya getirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürlüğü’nün de katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvaya, Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Sakarya, Kütahya, Kocaeli, Konya ve Yalova’dan 47 kulüp ve 800 sporcu katıldı. Genç sporcuların madalya için mücadele ettiği turnuva, heyecanlı anlara imzasını attı. Avrupa ve Türkiye şampiyonaları ile milli takım seçmelerinin ön hazırlığı niteliğini de taşıyan turnuvada sporcular, ‘Minik’, ‘Yıldız’, ‘Ümit’, ‘Genç’ ve ‘U21’ kategorilerinde performans sergiledi.
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Bursa’da Kocaeli fırtınası bekleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geleneksel 12. İller arası Karate Turnuvası, farklı şehirlerden 800 sporcunun mücadelesine sahne oldu.
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Bugün 13:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz