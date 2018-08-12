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Bugün 13:48 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:59 TSİ )

Kocaeli'de şirketler birer birer kapanıyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2017 yılı Ocak ayı ve 2018 yılının Haziran ayı sürecine kadar olan verileri açıkladı. Verilere göre Kocaeli’de Haziran ayında 12 şirket iflas etti.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2017 yılı Ocak ayı ve 2018 yılının Haziran ayı sürecine kadar olan verileri derlendi. Derlenen bilgilere göre, Türkiye’de son 18 ayda kapanan şirket sayısı 20 bini aşmış durumda. Döviz kurlarının son dönemlerde rekor seviyelere ulaşması işyerinin dövizle borçlanmalarını çıkmaza soktu. 2018 yılının Haziran ayıyla biten 18 aylı döneminde kapanan şirket sayısı 20 bin 607 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2017 yılı Ocak ayı ve 2018 yılının Haziran ayı sürecine kadar olan verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de günde ortalama 38 işyeri iflas bayrağını çekiyor.

ZORLU EKONOMİ DÖNEMİNDEN ETKİLENEN ŞİRKET SAYISI 14 BİN 701

2017 yılında Türkiye’nin yaşadığı zorlu ekonomi döneminden etkilenen şirket sayısı 14 bin 701 olurken, iflas başvurusunda bulunan 2 bin 142 şirket yılın ilk ayında kapanırken, 815’i Şubat ayında, 720’si Mart ayında 810’u Nisan ayında ve 861’i Mayıs ayında kepenk indirdi. 2017 yılının Haziran ayında kapanan şirket sayısı 1112, Temmuz ayında 1211, Ağustos ayında 1313, Eylül ayında 951, Kasım ayında 1375, Kasım ayında 1228, Aralık ayında ise 2163 şirket kapandı. 2017 yılının en çok şirket kapanan ayı Aralık olarak tarihe geçti. Kocaeli’de sadece 2018’in Haziran ayında 12 şirket 1 de kooparatif kapandı.

Bugün 13:48 TSİ - Ekonomi

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