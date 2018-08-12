Kafkasya Yaz Şenlikleri coşkuyla devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde gerçekleştirdiği 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni devam ediyor. Şenliğin ikinci gününde yerel sanatçıların konserleriyle eğlenen vatandaşlar, horon ve müzikle coştu. Şenlikte hem ulum hem kemençe hem de akordion bir araya geldi.
HORONLA COŞTULAR
Çocuklar, işime oyun grupları ve palyaçoların etkinlikleriyle eğlenirken, büyükler yerel sanatçıların seslendirdiği hareketli parçalarla kutlarını döktüler. Yöre halkının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şenlikte yöresel ürünler de yer aldı. 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri’nde sanatçı Öykü Gürman da sahne alarak en sevilen parçalarını Gölcüklüler için seslendirdi. Sanatçıyı sevgiyle karşılayan vatandaşlar Gürman’ın seslendirdiği parçalara zaman zaman eşlik ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz