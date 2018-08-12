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Doğan’dan, Eryarsoy’a hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AKP İl Başkanlığı’na atanan Abdullah Eryarsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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24 Haziran seçimlerinin ardından AKP İl Başkanlığı görevine asaleten atanan Abdullah Eryarsoy’a tebrik ziyaretleri sürüyor. Eryarsoy’u son olarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Doğan, “Abdullah kardeşimizin il başkanlığına atanması sebebiyle kendisine hayırlı olsun dikellerinde bulunmak istedik. 24 Haziran seçimleri öncesi vekâleten almış olduğu il başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü. Dünyanın en güçlü sivil toplum kuruluşunun, en güçlü olduğu yerelden biri olan Kocaeli’nde teşkilatın başında olmak önemli bir görevdir.   Kendisine bu görevinde başarılar diliyoruz” dedi. 

“BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Teşkilatımız bizim gözbebeğimiz diyerek sözlerine devam eden Belediye Başkanı Doğan, “Partimiz tüm seçimlerden uyum içerisinde, alnının akıyla çıkmıştır. Ülkemizin bekası adına birçok alanda mücadele verdiğimiz şu dönemde, partimizin de birlik beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu anlamda yaklaşan yerel seçimlerde de bu birlik ve beraberliğe zarar verecek en küçük şeye bile müsaade etmeyeceğiz.  Bu birlik ve beraberlik içinde daha güçlü Türkiye için bizde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün 14:07 TSİ - Siyaset

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