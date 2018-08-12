Şeker: Bulvar esnafına bayram öncesi ödeme yapılacak

27 Temmuz’da 1 saate yakın süren aşırı yağış̧ başta İzmit olmak üzere çeşitli ilçelerde su baskınlarına ve Gebze Ballıkayalar mesire alanında mahsur kalma hadiselerine sebep olmuştu. İzmit’in özellikle Kadıköy Mahallesi Bulvar bölgesinde ağırlıklı olmak üzere 138 işyeri ve 5 deponun çeşitli ölçülerde zarar gördüğü tespit edilmişti. Yaşanan elim hadise sonrası AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, bölgeye giderek esnafın nabzını yokladı. Ziyarette, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, İSU 1.Hukuk Müşaviri Suat Torlak, belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri de yer aldı.

“HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR”

Düzenlenen ziyaretler sırasında konuşan İlyas Şeker, “Öncelikle yaşanan sel felaketinden dolayı iş yerlerinde maddi hasarlar oluşan esnafımızı tek tek ziyaret ettik ve geçmiş olsun dileklerimizi kendilerine ilettik. Yoğun yağış sebebiyle bulvarımızda elektrikler kesilmiş ve jeneratörler devreye girememiştir. Bu sebeple Büyükşehir Belediyemiz oluşmuş hasarların giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME YAPILACAK”

Şeker, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Şehrimizin stratejik bir noktasında bulunan Atatürk Bulvarımızda toplamda 101 adet iş yerinde su baskını nedeniyle hasar tespit tutanağı tutulmuştur. İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu, su baskını neticesinde oluşan iş yeri hasarlarının tespiti için görevlendirilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve İSU Genel Müdürümüz Ali Sağlık ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda kendilerinden hasar tespiti yapılan işyerlerinde uzlaşma sağlanan esnaflarımıza bayramdan önce zararlarının ödeneceği bilgisini aldık. Rabbim bir daha böyle üzücü olayları yaşamamayı bizlere nasip etsin inşallah.”