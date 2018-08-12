AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli Fırıncılar Odası Ali Sarı ve Pazarcılar Odası Ahmet Serim’i ziyaret etti. Düzenlenen ziyarette, ilçe yöneticileri de hazır bulundu. Kurban Bayramı sonrasında, Cumartesi ve Perşembe pazarlarının Doğu Kışla Pazarı’na taşınacağını hatırlatan Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, pazarcıların her geçen yıl daha konforlu ortamlarda hizmet verebildiklerini söyledi. Esnaflarla ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyaretlerde, başkan Ali Sarı ve Ahmet Serim, Milletvekili Yılmaz ve Ayaz’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Bugün 14:10 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Yılmaz ve Ayaz’dan odalara ziyaret
AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, esnaf odalarını ziyaret etti.
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Bugün 14:10 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz