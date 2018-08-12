Yılmaz ve Ayaz’dan odalara ziyaret

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli Fırıncılar Odası Ali Sarı ve Pazarcılar Odası Ahmet Serim’i ziyaret etti. Düzenlenen ziyarette, ilçe yöneticileri de hazır bulundu. Kurban Bayramı sonrasında, Cumartesi ve Perşembe pazarlarının Doğu Kışla Pazarı’na taşınacağını hatırlatan Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, pazarcıların her geçen yıl daha konforlu ortamlarda hizmet verebildiklerini söyledi. Esnaflarla ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyaretlerde, başkan Ali Sarı ve Ahmet Serim, Milletvekili Yılmaz ve Ayaz’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.