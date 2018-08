“TEMA bizim modelimiz ve okulumuzdur”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul’da Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Oditoryumu’nda “Umut Yeşertiyoruz” temasıyla düzenlenen TEMA Vakfı Saha Koordinasyon toplantısına katıldı. TEMA’ya destek veren ve ortak projeler üreterek yerel yönetimlere model olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na da bir teşekkür plaketi verildi. TEMA destekçileri ve iş ortakları ile kurum ve kuruluşların katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Bizim modelimiz ve okulumuz her daim TEMA’dır. TEMA gönüllülerini gönülden seviyoruz” dedi.

“KİRLETENLERE DE ASLA MÜSAADE ETMİYORUZ”

TEMA’nın çalışmaları hakkında bilgilendirmelerinde yapıldığı toplantıda, Türkiye’nin 81 ilinden katılan temsilcilerle birlikte ortaya konan projelerin dikkatleri daha fazla çekmesinin önemine değinen TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, bize her daim abilik yapmıştır. Katkıları ve destekleri olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Kendisine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadelerini sarf etti. Toprak, su ve havamızı her daim temiz tutacağız diyen Başkan Karaosmanoğlu ise, “Saydığımız ve yaşamın vazgeçilmez, terk edilemez üç unsuru toprak, hava ve su sizin yüreklerimiz gibi her daim temiz olsun. Asla suyumuzu, toprağımızı ve havamızı kirletmeyeceğiz, kirletenlere de asla müsaade etmiyoruz. Eğer buna müsaade edersek hayat zorlaşır ve dünya yaşanmaz bir hale gelir ki aklı başında her insan da bunu istemez, korumak içinde mücadele eder” diye konuştu.

“EN BÜYÜK HOCALARIDIR, HEPİMİZİN BÜYÜKLERİDİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve TEMA Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol’ün de hazır bulunduğu toplantıda, duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Toprak, su ve hava temizliğinin önemini her fırsatta anlatan TEMA, bunu çok güzel bir şekilde Türkiye’nin gündemine Onursal Başkanlarımız sayesinde getirdi. Bu anlamda TEMA, Türkiye’nin en güzel okulu oldu. Bu okulu kuran, bu gönül seferberliği başlatan TEMA kurucuları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit dedelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Şahsen kendilerini ziyaret etme şansı da elde etmiştim. İnşallah tekrar ziyaret edeceğim. Gerek Hayrettin gerek Nihat dedelerimiz bu işin en büyük hocalarıdır, hepimizin büyükleridir. O güzel gönüllü insanlar toprak, hava ve suyun önemini, felsefesini ve anlayışını öyle iyi anlattılar ki, bizler iyi ki varlar, iyi ki bu işe başlamışlar diyoruz. Artık toprağı, havayı ve suyun korunmasını herkes konuşuyor ve insanımız bilinçleniyor” şeklinde konuştu.

“ARITMA TESİSLERİMİZ İLE BU KONUDA AVRUPA’NIN ÖNÜNDEYİZ”

Konuşmasında sürdürülebilir ekonomik projeler üreterek TEMA ile birlikte hiç yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan büyük bir enerjiyle ve umutla Dünya için yolumuza devam etmeliyiz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “En büyük sanayi kenti, yüzlerce fabrika, onlarca Organize Sanayi bölgesiyle Kocaeli, geçmiş dönemlerin maalesef Türkiye’deki en kirli kentlerinden biriydi. Ama artık o günler geride kaldı ve İzmit Körfezi’nde mavi bayraklı plajımız var” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin en korkutucu en kirli şehirlerinden birisi olan Kocaeli’nin TEMA’yı örnek alarak çok güzel işler yaptığını da söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de artık bir gram atık suyu denize bırakmıyoruz. Arıtma tesislerimiz ile bu konuda Avrupa’nın önündeyiz. Ormanlarımızı koruyacağız, yeni ormanlar da oluşturacağız. Kocaeli’nin dört bir köşesinde her yıl bir milyon adet fidan dikiyoruz. Dikmek yetmiyor, onlara çocuk gibi bakıyoruz. Otoyol ve diğer yollarımızın kenarlarının yanı sıra şehrimizde nerede bir metrekare yer varsa orayı fidanla buluşturuyoruz” vurgusu da yaptı.

“BİZİM MODELİMİZ VE OKULUMUZ HER DAİM TEMA’DIR”

Kocaeli’nin ağaçlandırma projeleriyle Türkiye’nin modeli olduğunu da dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin 81 kentinde olan TEMA temsilcilerini ve yönetim kademesini kentimizde ağırlamak istiyoruz. Bugünkü toplantımız vesilesiyle bizlerin misafiri olmanız ve şehrimizi onurlandırmanızı arzu ediyoruz. Çünkü güzel yürekli insanlara ülke ve kent olarak ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. Kocaeli’nin havasıyla, toprağıyla ve suyuyla çok daha temiz bir şekilde insanların hizmetinde olduğunu da belirten Karaosmanoğlu, “Yakalanan bu başarıyı elbette tek başımıza gerçekleştirmedik. Türkiye’nin en çok üreten ve vergi veren kenti Kocaeli’nin yeşilini ve mavisini buluşturduk. Bizim modelimiz ve okulumuz her daim TEMA’dır. TEMA gönüllülerini gönülden seviyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz her çevreci projeyi ülkemizin her karışına yayabilecek güçte ve bilgi birikimindeyiz. Hedeflerimizden şaşmayacağız, yılmayacağız ve durmadan yolumuza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantı TEMA’ya destek veren ve ortak projeler üreten kişi ve kurumlarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.