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Bugün 14:12 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:13 TSİ )

Şengöz: Bu bir ekonomik terördür!

Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz, para piyasalarındaki dalgalanmaların ardından açıklamada bulundu. Şengöz, topyekün bir şekilde sabrederek bu süreci atlatabileceğimizi belirterek, birlik çağrısında bulundu.

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Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengö, komuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Bu gün Dolar ve Euro tarihinde görülmemiş bir yükseliş göstererek çok üst seviyelere ulaşmıştır. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu işin arkasında ülkemize karşı bir ekonomik operasyon, bir ekonomi savaşı söz konusu. Yüz yıllık esaret zincirlerini kırdık. Çanakkale’den giremediler, Afrin’den giremediler. Gezide başaramadılar. Papazları da yakalandı. Şimdi de ellerinden geleni yaparak bir ekonomik operasyonla bizleri yıldırmaya çalışıyorlar. Bu gün topyekün bir olup devletimize ve mevcut hükümetimize sahip çıkma günüdür. Bu gün bu zor süreci sabırla karşılama ve millet olarak devletimizin yanında olduğumuzu gösterme günüdür.”

Bugün 14:12 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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