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MHP’li Çakıroğlu: Milli seferberlik başlamalıdır

MHP İl Başkan Vekili Hüseyin Çakıroğlu, son  dönemde yaşanan altın ve döviz fiyatlarındaki yoğun yükseliş sebebiyle açıklamalarda bulundu. Çakıroğlu,“Ülkemizin kurtuluşu milli ekonomi yani yerli üretimimizi başlatmalıyız” dedi.

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MHP İl Başkan Vekili Hüseyin Çakıroğlu açıklamasında, ‘Başta saman ithalatından et ithalatına, köpek maması ithalatından, kozmetik ithalatına ve bunun gibi konular gözden geçirilmeli.  Acil olan ihtiyaçlar sağlık sanayi kalemleri gibi önemli konularda  yerli üretime başlanmalıdır’ dedi. Çakıroğlu, açıklamasında son olarak şunları dile getirdi: ”Ülkemizin kurtuluşu milli ekonomi yani yerli üretimimizi başlatmalıyız. Kendi öz kaynaklarımızı kullanmalıyız. İsrafın önüne geçmeliyiz. Saltanat anlayışını kaldırmalıyız. Kamu malını düzgün kullanmalıyız ve de belediyelerin yapmış olduğu hizmet adı altındaki yatırımlar, denetlenmeli  yeter artık denizin dibi göründü. Milli ekonomi seferberliği başlamalıdır.”

Bugün 14:13 TSİ - Siyaset

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