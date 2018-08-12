Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve eşi Feriha Ellibeş, 13 Ağustos Pazartesi günü kutsal görevlerini yerine getirmek üzere Hac yolculuğuna çıkacak. 27 Ağustos Pazartesi günü dönecek olan Başkan Ellibeş'in yerine Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci vekalet edecek.
Bugün 14:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Gölcük Belediyesi Değirmenci’ye emanet
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve eşi Feriha Ellibeş, 13 Ağustos Pazartesi günü kutsal görevlerini yerine getirmek üzere Hac yolculuğuna çıkacak.
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Bugün 14:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz