Gölcük Belediyesi Değirmenci’ye emanet

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve eşi Feriha Ellibeş, 13 Ağustos Pazartesi günü kutsal görevlerini yerine getirmek üzere Hac yolculuğuna çıkacak. 27 Ağustos Pazartesi günü dönecek olan Başkan Ellibeş'in yerine Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci vekalet edecek.