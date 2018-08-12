Çayırova Belediyesi, 112 ASHİ’yi devretti

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, kısa süre önce hizmete sunulan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti. Burada tesis görevlileriyle bir süre sohbet eden Demirci, yapının konumu bakımından merkezi bir alanda olduğunu ve acil durumlarda ambulansların buradan ilçenin her bir noktasına ivedilikle ulaşabileceğini söyledi.

“2400 METREKARE ALANA SAHİP”

Akse Mahallesi’nde 2400 metrekare alan üzerine 300 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen 112 ASHİ’nin tam teşekküllü olarak hizmet verdiğini belirten başkan Şevki Demirci, merkez içerisin de ilaç deposu, personel odası, çalışma ve eğitim odası, tıbbi ve evsel atık bölümlerinin bulunduğunu söyledi. 2 ambulanslık kapalı alanın ve geniş bir bahçesinin yer aldığı merkezin çevre düzenlemesini de kısa bir süre sonra gerçekleştireceklerini ifade eden Demirci, sağlık alanındaki yatırımların devam edeceğinin de altını çizdi.