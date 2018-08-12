Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı

560 lira olarak açıkladığı yurt dışı kurban hisse fiyatını kur dalgalanması sonucu 660 liraya çıkara Deniz Feneri Derneği'nden yapılan açıklamada, "Deniz Feneri Derneği, 2018 yılı kurban hisse fiyatlarını yurt dışı bedeli 560 lira olarak açıklamıştı, ancak aşırı kur dalgalanması sonucu elimizde olmayan bu durumdan dolayı hisse bedellerinde küçük bir güncelleme yapma yoluna gitmek zorunda kaldık. Buna göre yeni güncellenen hisse bedeli yurt dışı kurban 660 lira, yurt içi ise değişiklik olmaksızın 1100 lira olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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Deniz Feneri Derneği, 560 lira olarak açıkladığı yurt dışı kurban hisse fiyatını, kur dalgalanması sonucu 660 liraya çıkardı.
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - hala bunlara para verenler var demek ki , yurt dışı olsun bizim burada fakir hiç yok.!! yurt dışı olsun para verenlerden uzak olsun !!
Savaş - dolar 4,90 dan 6,90 yerine 4 tl ye düüşseydi kurban bedeli 560 yerine 500 mü isteyecekti
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