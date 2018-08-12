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Akşener yeniden genel başkan seçildi!

Meral Akşener, 881 oyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığına seçildi. 

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İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı Congresium’da düzenlendi. Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı’na 888 delegenin 881'inin oyunu alarak yeniden seçildi.

"BANA GÜVENEN, İNANALARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Meral Akşener, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşmasında, "Bana duyulan güvene, inanca çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah beni sizlere karşı, hepimizi de kendi huzurunda ona karşı mahcup etmesin diyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kaydetti. 

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