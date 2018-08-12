CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ardından toplantı basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Sarıbay’ın ardından ilk olarak Körfez eski İlçe Başkanı Mehmet Kaçar söz aldı. Kaçar, kürsüye gelerek olağanüstü kurultay isteyenleri sert bir şekilde eleştirdi. Mehmet Kaçar iddialara göre, genel başkana sosyal medya üzerinden hakaret eden partililere terbiyesiz dedi. Bunun üzerine CHP’li muhalifler de tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı toplantıda daha sonra Kaçar, konuşmasını bitirip kürsüden indi.
Bugün 14:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:49 TSİ )
CHP İl Danışma Kurulu’nda gerginlik
CHP İl Örgütü, Otel Asya’da İl Danışma Kurulu’nu yoğun katılım ile gerçekleştiriyor.
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Bugün 14:59 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz