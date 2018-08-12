CHP İl Danışma Kurulu’nda gerginlik

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ardından toplantı basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Sarıbay’ın ardından ilk olarak Körfez eski İlçe Başkanı Mehmet Kaçar söz aldı. Kaçar, kürsüye gelerek olağanüstü kurultay isteyenleri sert bir şekilde eleştirdi. Mehmet Kaçar iddialara göre, genel başkana sosyal medya üzerinden hakaret eden partililere terbiyesiz dedi. Bunun üzerine CHP’li muhalifler de tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı toplantıda daha sonra Kaçar, konuşmasını bitirip kürsüden indi.