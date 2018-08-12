İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir eve 28 Temmuz gecesi ihbar üzerine operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu iki hayat kadını ile eve müşteri olarak gelen 2 erkek şahsı gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 2 erkek şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 Azerbaycan uyruklu hayat kadını, tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmişti. Evin kira sözleşmesinin A.Ç. (54) isimli şahsın üzerine olması nedeniyle polis ekipleri A.Ç.’yi de gözaltına aldı.

Bağlantıları ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.Ç’nin ifadesinden yola çıkarak konuyla bağlantıları olduğu öne sürülen Y.S.B. (28) ile Azerbaycan uyruklu A.K. (32) isimli kadını İzmit Gültepe Mahallesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller, ajandalar ve fuhuş çeteleleri ele geçirildi. Derinleştirilen soruşturma kapsamında İzmit’in Erenler, Cedit ve Karabaş Mahallelerinde bulunan 3 ayrı evde de fuhuş yapıldığını ve ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de bu evlerle bağlantılı olduğunu tespit etti. Fuhuş yapıldığı belirlenen evler mühürlenirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Ç., A.K. ve Y.S.B. fuhuşa aracılık yapmak, yer temin etmek, fuhuşa teşvik etmek ve görevli polis memuruna direnmek suçlamaları ile adliyeye sevk edildi.