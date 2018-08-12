Kırmızı Siyahlıların bu özel maçı da 1-1 berabere bitti. Gölcükspor maçın ilk yarısında daha atak futbol oynadı. Maçın 20. dakikasında Gölcükspor, Yusuf’un attığı golle ilk yarıyı önde kapadı. Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar geliştiren her iki takımdan Yeni Orduspor, beraberlik golünü 54 dakikada attı ve maç ta bu skorla sona erdi. Gölcükspor Afyon kampını cuma günü tamamlayacak ve aynı gün karayoluyla İzmit’e dönecek.
Bugün 15:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:13 TSİ )
Gölcükspor ile Yeni Orduspor “1-1”ini kırmadı
3.Lig 3.Grup’ta Kocaelispor ile beraber mücadele edecek olan temsilcimiz Gölcükspor yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarını Afyon Oruçoğlu Otel’de sürdüren Gölcükspor, önceki akşam 3.Lig 2.Grup’ta yer alan Yeni Orduspor ile dördüncü hazırlık maçını oynadı.
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Bugün 15:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz