Gölcükspor ile Yeni Orduspor “1-1”ini kırmadı

Kırmızı Siyahlıların bu özel maçı da 1-1 berabere bitti. Gölcükspor maçın ilk yarısında daha atak futbol oynadı. Maçın 20. dakikasında Gölcükspor, Yusuf’un attığı golle ilk yarıyı önde kapadı. Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar geliştiren her iki takımdan Yeni Orduspor, beraberlik golünü 54 dakikada attı ve maç ta bu skorla sona erdi. Gölcükspor Afyon kampını cuma günü tamamlayacak ve aynı gün karayoluyla İzmit’e dönecek.