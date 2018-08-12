Gözler Vilayet’te…

Kocaelispor camiasının gözü bugünkü Vali Hüseyin Aksoy’un basın toplantısına çevrilmiş durumda Ani bir çıkış yaparak, yeni stadı inceleyen ve Kocaelispor’un durumuyla ilgili açıklama yapacağını söyleyen Aksoy, ilgi odağı oldu. Söylenecekler sır gibi saklanırken, bugün 14.30’da Karamürsel Alp bey Toplantı Salonu’nda yapılacak açıklamaların içeriğinin, Kocaelispor’a sponsorlukla ilgili olacağı belirtiliyor. Transfer yasağının kalkmasıyla ilgili açıklama da bekleniyor. Toplantıya oda başkanları ve milletvekillerinin bazılarının da katılacağı belirtildi.