Biri ağabey Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Biri kardeş İzmit Belediyesi. Bütçeler farklı, personel sayısı farklı ve spora bakış açısı da tabii ki farklı. Bir zamanlar Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne hazırlanmaktayken yapılan transferlerle gündeme gelen ve “Basketbolculuktan çok porno yıldızı” gibi pozlar veren oyunculara kafayı takan Büyükşehir Belediye Kağıtspor, doğal olarak veto yemiş ve takımın son anda lige katılmasından vazgeçilip, şube de kapatılmıştı.

BJK TAURASİ’Yİ BEDAVAYA KAKALAMAYA KALKMIŞTI…

Aynı şekilde, zamanın yıldızı Amerikalı Taurasi’nin açık saçık pozları nedeniyle de Beşiktaş kulübü bu oyuncuyu almaktan vazgeçmiş, Kara Kartal camiası, seksi basketbolcuyu dışlamıştı. Beşiktaş da Taurasi’yi Kağıtspor’a vermeye kalkma cüreti göstermişti. Şimdi ize İzmit Belediyespor aynı şekilde bir takımla lige katılmaya hazırlanıyor, ama şube sorumluları, özel hayatlar konusunda bu kez ince eleyip sık dokuyor ve Kağıtspor’un hatasına düşmek istemiyor.

DOLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR AMA…

Bu arada doların anormal yükselişi, tam da transfer sezonunda, özellikle Amerikalı basketbolcularla yapılan anlaşmaları hallaç pamuğu gibi atmış durumda. Kulüpler kara kara düşünürken, anlaşmaları sabit kur üzerinden yapmaya çabalıyor ama oyunular buna yaklaşmıyor. Henüz transferlerini açıklamayan İzmit Belediyesi’nin yabancı transferi konusunda nasıl bir adım atacağı, Amerikalılarla nasıl anlaşacağı merakla bekleniyor.