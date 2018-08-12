İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri belli oldu. İYİ Parti Kocaeli 2. Sıra Milletvekili Adayı Ali Türkşen'in Genel İdare Kurulu Asil listesinde yer aldı.
BİZDEN 4 İSİM MYK’DAYDI
İYİ Parti’nin ilk MYK Kurulu’nda Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 2. Sıra Milletvekil Adayı Ali Türkşen GİK (Genel İdare Kurulu) üyeleri arasındaydı. İYİ Parti Kurucularında, MHP eski Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş ve Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez ise Disiplin Kurulunda yer almıştı.
Genel İdare Kurulu (GİK) Asil Liste:
1- Aytun Çıray
2- Hayrettin Nuhoğlu
3- Koray Aydın
4- İsmail Koncuk
5- Kazım Ataoğlu
6- Aydın Adnan Sezgin
7- Şenol Bal
8- D. Müsavat Dervişoğlu
9- Ümit Özdağ
10- Berna Sukas
11- M. Saltuk Buğra Kavuncu
12- Ahmet Ersagun Yücel
13- Durmuş Yılmaz
14- Ahmet Kamil Erozan
15- Metin Ergun
16- Yasin Öztürk
17- Ümit Dikbayır
18- Nuri Okutan
19- Ahmet Akar
20- Ayfer Yılmaz
21- Mehmet Salim Ensarioğlu
22- Mehmet Akalın
23- Mustafa Cihan Paçacı
24- Yıldırım Ulupınar
25- Yavuz Temizer
26- Yener Yıldırım
27- Fuat Geçen
28- Hasan Hüseyin Türkoğlu
29- Sinan Sözen
30- Said Özcan
31- İbrahim Güzel
32- Vedat Taylan Yıldız
33- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
34- Hasan Seymen
35- Ahmet Can Buğday
36- Osman Kaçmaz
37- Meral Alemdar
38- Uğur Poyraz
39- Berna Biçer
40- Binnur Karadağlı
41- Bircan Akyıldız
42- Bahadır Han Dinçarslan
43- Sena Aksakallı
44- Ali Türkşen
45- Mehmet Tolga Akalın
46- Gökhan Beker
47- İrfan Alpat
48- Hana Akyüz
49- Hakan Gören
50- Rıdvan Uz
51- Reşat Erdoğan
52- Vedat Bayram
53- Ayhan Bölükbaşı
54- İsmet Koçak
55- Murat Ünsal
56- Nihal Ağca
57- Havva Baş
58- Şengül Hamlemitoğlu
59- Berat Yılmazer
60- Mehmet Aslan
61- Mustafa Hakan Ünser
62- Burcu Akçaru
63- Özdemir Polat
64- Kübra Dursun
65- Faruk Köylüoğlu
66- Süleyman Sırrı Özdolap
67- Mehmet Okan Oğuz
68- Sinem Uludamar
69- Abdullah İlker Sungur
70- Hüseyin Özlük
71- Almila Maraş
72- Murat Şamil Çapar
73- Elmas Giragos
74- Cem Ova
75- Emine Küçükali
76- Ünzile Yüksel
77- Celal Karapınar
78- Mesut Özarslan
79- Ayça Altınok
80- Cevat Saraç
Genel İdare Kurulu Yedek liste:
1- Faruk Atlı
2- Mehmet Temel
3- Osman Kurt
4- Yücel Coşkun
5- Cezmi Polat
6- Ali Emir Özgür
7- Filiz Akyüz
8- Nurdoğan Okur
9- Sultan Neslihan Seven
10- Fuat Yıldırım
11- Fatih Demirkol
12- Osman Topal
13- Sermin Özensoy
14- Fatma Kamiloğlu
15- Şükrü Kuleyn
16- Zafer Milli
17- Alper Yağcı
18- Berrin Zırhlı Eyidemir
19- Burak Akburak
20- Yağmur Gürsöğüt
21- Bülent Gürsoy
22- Şule Tuntaş
23- Buket Tosun
24- Mehmet Ali Karamemiş
25- Ebru Servi
Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Asil Listesi:
1- Feridun Bahşi
2- Adnan Şefik Çirkin
3- Ali Işıner Hamşioğlu
4- Baha Cankut Sarıtaş
5- Ethem Baykal
6- Mine Baş
7- Kadriye Ünler
8- Ali Kamış
9- Özcan Pehlivanoğlu
10- Beril Gümüş
11- Adil Erkoç
İYİ Parti 2.Olağanüstü Kurultay Merkez Disiplin Kurulu Yedek Liste:
1- Başak Karataş
2- Nazlı Aspay Şener
3- Yıldırım Görgen
4- Şükriye Sevin Çağlayan
5- Nazlı Elif Gökdemir
6- Tuğrul Arık
7- Merve Hafızoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz