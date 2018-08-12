İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

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İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri belli oldu. İYİ Parti Kocaeli 2. Sıra Milletvekili Adayı Ali Türkşen'in Genel İdare Kurulu Asil listesinde yer aldı.

BİZDEN 4 İSİM MYK’DAYDI

İYİ Parti’nin ilk MYK Kurulu’nda Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 2. Sıra Milletvekil Adayı Ali Türkşen GİK (Genel İdare Kurulu) üyeleri arasındaydı. İYİ Parti Kurucularında, MHP eski Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş ve Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez ise Disiplin Kurulunda yer almıştı.

Genel İdare Kurulu (GİK) Asil Liste:

1- Aytun Çıray

2- Hayrettin Nuhoğlu

3- Koray Aydın

4- İsmail Koncuk

5- Kazım Ataoğlu

6- Aydın Adnan Sezgin

7- Şenol Bal

8- D. Müsavat Dervişoğlu

9- Ümit Özdağ

10- Berna Sukas

11- M. Saltuk Buğra Kavuncu

12- Ahmet Ersagun Yücel

13- Durmuş Yılmaz

14- Ahmet Kamil Erozan

15- Metin Ergun

16- Yasin Öztürk

17- Ümit Dikbayır

18- Nuri Okutan

19- Ahmet Akar

20- Ayfer Yılmaz

21- Mehmet Salim Ensarioğlu

22- Mehmet Akalın

23- Mustafa Cihan Paçacı

24- Yıldırım Ulupınar

25- Yavuz Temizer

26- Yener Yıldırım

27- Fuat Geçen

28- Hasan Hüseyin Türkoğlu

29- Sinan Sözen

30- Said Özcan

31- İbrahim Güzel

32- Vedat Taylan Yıldız

33- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

34- Hasan Seymen

35- Ahmet Can Buğday

36- Osman Kaçmaz

37- Meral Alemdar

38- Uğur Poyraz

39- Berna Biçer

40- Binnur Karadağlı

41- Bircan Akyıldız

42- Bahadır Han Dinçarslan

43- Sena Aksakallı

44- Ali Türkşen

45- Mehmet Tolga Akalın

46- Gökhan Beker

47- İrfan Alpat

48- Hana Akyüz

49- Hakan Gören

50- Rıdvan Uz

51- Reşat Erdoğan

52- Vedat Bayram

53- Ayhan Bölükbaşı

54- İsmet Koçak

55- Murat Ünsal

56- Nihal Ağca

57- Havva Baş

58- Şengül Hamlemitoğlu

59- Berat Yılmazer

60- Mehmet Aslan

61- Mustafa Hakan Ünser

62- Burcu Akçaru

63- Özdemir Polat

64- Kübra Dursun

65- Faruk Köylüoğlu

66- Süleyman Sırrı Özdolap

67- Mehmet Okan Oğuz

68- Sinem Uludamar

69- Abdullah İlker Sungur

70- Hüseyin Özlük

71- Almila Maraş

72- Murat Şamil Çapar

73- Elmas Giragos

74- Cem Ova

75- Emine Küçükali

76- Ünzile Yüksel

77- Celal Karapınar

78- Mesut Özarslan

79- Ayça Altınok

80- Cevat Saraç

Genel İdare Kurulu Yedek liste:

1- Faruk Atlı

2- Mehmet Temel

3- Osman Kurt

4- Yücel Coşkun

5- Cezmi Polat

6- Ali Emir Özgür

7- Filiz Akyüz

8- Nurdoğan Okur

9- Sultan Neslihan Seven

10- Fuat Yıldırım

11- Fatih Demirkol

12- Osman Topal

13- Sermin Özensoy

14- Fatma Kamiloğlu

15- Şükrü Kuleyn

16- Zafer Milli

17- Alper Yağcı

18- Berrin Zırhlı Eyidemir

19- Burak Akburak

20- Yağmur Gürsöğüt

21- Bülent Gürsoy

22- Şule Tuntaş

23- Buket Tosun

24- Mehmet Ali Karamemiş

25- Ebru Servi

Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Asil Listesi:

1- Feridun Bahşi

2- Adnan Şefik Çirkin

3- Ali Işıner Hamşioğlu

4- Baha Cankut Sarıtaş

5- Ethem Baykal

6- Mine Baş

7- Kadriye Ünler

8- Ali Kamış

9- Özcan Pehlivanoğlu

10- Beril Gümüş

11- Adil Erkoç

İYİ Parti 2.Olağanüstü Kurultay Merkez Disiplin Kurulu Yedek Liste:

1- Başak Karataş

2- Nazlı Aspay Şener

3- Yıldırım Görgen

4- Şükriye Sevin Çağlayan

5- Nazlı Elif Gökdemir

6- Tuğrul Arık

7- Merve Hafızoğlu