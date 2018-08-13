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Piknik dönüşü facia: 1 ölü, 5 yaralı

Çayırova'da, piknik dönüşü akrabaların bulunduğu araçların yolda birbirlerini sıkıştırması sonucu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Çayırova Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, piknik dönüşü konvoy halinde ilerleyen ve akraba oldukları belirtilen 3-4 araçtan Çetin Kara (22) idaresindeki 34 L 6243 plakalı otomobil ile Osman Nuri Ayık idaresindeki 41 VN 394 plakalı hafifi ticari araç birbirlerini sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Osman Nuri Ayık'ın kullandığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Osman Nuri Ayık olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayı görerek araçlarından inen konvoydaki diğer akrabalar, yakınlarının öldüğünü görünce sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden Osman Nuri Ayık'ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili konvoyda bulunanların ifadelerine başvururken soruşturma başlattı.

Bugün 09:24 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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