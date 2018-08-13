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Perseid göktaşı yağmuru

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken'deki Pembe Kayalar bölgesinde de gözlendi.