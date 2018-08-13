Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken'deki Pembe Kayalar bölgesinde de gözlendi.
Bugün 09:48 TSİ- Dünya ( Güncelleme : Bugün 10:27 TSİ )
Perseid göktaşı yağmuru
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken'deki Pembe Kayalar bölgesinde de gözlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz