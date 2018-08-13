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Perseid göktaşı yağmuru

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken'deki Pembe Kayalar bölgesinde de gözlendi.

Perseid göktaşı yağmuru mask
Perseid göktaşı yağmuru mask
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Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken'deki Pembe Kayalar bölgesinde de gözlendi.

Bugün 09:48 TSİ AA Kocaeli- Dünya

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