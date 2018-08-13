Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:16 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:08 TSİ )

30 büyükbaş hayvan telef olmaktan kurtarıldı

Gebze'de bir çiftliğin samanlık kısmında çıkan yangında mahsur kalan yaklaşık 30 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Gebze Balçık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Balçık köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin samanlık bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin gittikçe yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekipler, alevlere müdahale ederken bir yandan da samanlığın bitişiğinde bulunan ahırdaki mahsur kalan 30 büyükbaş hayvanı tahliye ederek telef olmaktan kurtardı.

Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları ile alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 10:16 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Çiftlik yangınında 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu mask
Çiftlik yangınında 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu
Maşukiyeli Cemal, kazada hayatını kaybetti mask
Maşukiyeli Cemal, kazada hayatını kaybetti
Kız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladı mask
Kız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladı
Arıza yapan otomobile TIR çarptı: 1 ÖLÜ! mask
Arıza yapan otomobile TIR çarptı: 1 ÖLÜ!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Polis, firari doktoru arıyor mask
Polis, firari doktoru arıyor
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu mask
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu
28 yaşında kalbine yenildi mask
28 yaşında kalbine yenildi
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu! mask
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu!

GALERİ

Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu mask
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders! mask
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı mask
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL