CHP'de 200 kişiyle ön seçim yapılacak

24 Haziran erken seçiminin ardından CHP'de kurultay tartışmalarının ardından yerel seçimlere odaklanmaya çalışıyor. Yerel seçim öncesinde şimdi ise belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği tartışması başladı. Bazı CHP'liler adayların belirlenmesi için üye bazında ön seçim olması gerektiğini düşünürken, genel merkezin ise bazı illere merkez yoklamasıyla aday belirlemek istediği öğrenildi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı illerdeki il başkanlarıyla görüşerek adayları siz belirleyeceksiniz dediği öne sürüldü.

"SİZ BELİRLEYECEKSİNİZ DEDİ"

CHP Genel Merkezi aday belirleme noktasında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay'a tam yetki vermiş durumda. Ön seçim ile ilgili bilgi veren CHP Kocaeli İl Başkan Cengiz Sarıbay, "Belediye başkanlarını belirleme noktasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğümüz zaman bizzat bize başkan adayını siz belirleyeceksiniz dedi. Bizim düşüncemiz ise partinin kanaat önderlerini, İlçe başkanları ve mahallesi temsilcileriyle birlikte yaklışık 200 kişiyle ortak bir çalışma yaparak belediye başkanlığı için aday adayı olan kişilerin içinden en doğru ismi çıkartarak yerel seçimler öncesi sağlam adımlar atmak istiyoruz" dedi.