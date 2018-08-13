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176 kişi organlarını bağışladı

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açtığı organ nakli standında 22 günde 176 kişi organlarını bağışladı.

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Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölge halkını bilinçlendirerek organ naklinin önemini anlatmak amacıyla 19 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında organ nakli standı açtı. Organ bağışı için çalışmalar yürütülen stantta 176 gönüllü bağışçı organ bağışı yaptı. Organ naklinin önemine dikkat çeken hastane yönetimi yaptığı açıklamada, "Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemi, organ nakli olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde ve dünyada, organ nakillerinde elde edilen başarılı sonuçlar, insan sağlığı açısından organ bağışının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İhtiyacı olan bir hastaya organ naklinin yapılabilmesi için bu organın bir vericisinin olması şarttır. Bu nedenle organ vericisini arttırmak için insanlarda organ bağışı konusunda bir duyarlılık oluşturmak gerekmektedir. Bireylerin, sağlığında olmasa bile kendisi öldükten sonra organlarının ihtiyaç sahibi insanlarda kullanılmasına izin vermesi, arzu edilen bir durumdur. Organ bağışı yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder böylesine takdir edilen bir davranış sergiledikleri için hepsini ayrı ayrı tebrik ederiz" dedi.

Bugün 10:57 TSİ DHA Kocaeli- Sağlık

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