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Kur haberlerine üçlü kıskaç: SPK devrede

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı açıklamasında söylenti niteliğindeki haberlere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ekonomiyle ilgili manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlatmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde" bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı. 'Yanıltıcı' haberlerle ilgili bir açıklama da SPK'den geldi.

SPK’nin yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır. Diğer taraftan, basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Söz konusu haber ve açıklamaların, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği dikkate alınarak, bu durumun, en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

BEŞ YILA KADAR HAPİS

'6362' sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

YANLIŞ HABER VE AÇIKLAMALAR YAYANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur."

Bugün 11:03 TSİ - Gündem

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