Kaya: Kent Park dükkanları satılamaz

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya Çayırova Belediyesinin 13-14-15-16 Ağustos tarihlerinde 90 milyon TL bedelle satışa çıkarttığı toplam 49 Adet, kent park içerisinde yer alan iş yerlerinin satışına karşı çıkarılmasını eleştiren Kaya, "Bu iş yerlerinin Belediye hizmet amaçlı kullanılması gerekir, Yasal açıdan satılması mümkün değildir" dedi.

KENT PARK AVM’YE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kaya, "Proje aşamasında ve Belediye Meclisinde yeşil bir kent park yapılacağı, Çayırova lıların nefes alacağı bir bölgeye dönüştürüleceği, içerisinde çay bahçesi , kafetarya , gibi hizmet amaçlı alanların bulunacağı söylenen bölge, bölgenin tek yeşil alanı yok edilerek betonlaştırılmış, asıl amacından vazgeçilerek rant amaçlı olarak AVM ‘ye dönüştürülmüştür. Bu proje hem bizim hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’nun söylediği gibi yanlış bir projedir" şeklinde konuştu.

BELEDİYE YAPSATÇI DEĞİLDİR

Belediyelerin asli görevi kamuya, halka hizmet etmektir diyen Kaya, "Belediyelerin görevi, işyeri yapıp satmak, Belediye ye ait arsaları yok pahasına satmak, uçak kafe yapmak ve kafetarya işletmek AVM yapmak değildir diyen ilçe Başkanı Kaya; Bölge AVM nin devreye girmesi ile birlikte ciddi bir trafik ve park sorunu ile karşı karşıya kalacağını, bölgedeki hem evine ekmek parası götürmeye çalışan , vergisini dahi ödeyemeyen, , dükkan kirasını ödemekte zorlanan esnafı, hem de dükkan sahiplerini ekonomik olarak sıkıntıya düşüreceğini belirtti. Bu iş yerleri satılması durumunda satın alanların yasal olarak zora girecek, tıpkı Hebo yapı’da yapılan arsa satışında olduğu gibi yargıdan geri dönecektir" açıklamalarında bulundu.