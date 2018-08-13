Körfez Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde fiber optik kablo döşenmesi için yapılan kazı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Etrafa gaz yayılırken, doğalgaz dağıtım firması ve itfaiyeye haber verildi. Ekipler caddeyi ulaşıma kapatarak önlem alırken, doğalgaz dağıtım firması gaz akışını kesti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucunda onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
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Kablo döşerken doğalgaz borusu patladı
Körfez ilçesinde, fiber optik kablo döşenmesi için yapılan kanal kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Gaz çevreye yayılırken, ekiplerin yaptığı çalışma ile gaz akışı kesildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz