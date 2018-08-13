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Kablo döşerken doğalgaz borusu patladı

Körfez ilçesinde, fiber optik kablo döşenmesi için yapılan kanal kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Gaz çevreye yayılırken, ekiplerin yaptığı çalışma ile gaz akışı kesildi.