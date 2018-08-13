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Kurban kesimini öğrendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Kesim Elemanlık Kursu açtı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen kurs sayesinde, kurban bayramlarında yaşanan olası kazaların önüne geçilmiş olacak.

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Kurban Kesim Elemanlık Kursu'nun teorik eğitimleri Tepeköy KO-MEK Kurs Merkezi'nde, pratik eğitimleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Solaklar'daki mezbahasında gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen talep üzerine açılan kursa ilgi yoğun oldu. Kurs kapsamında vatandaşlara 40 saatlik kurban kesim eğitimi verildi. Pratik ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitim kapsamında kursiyerlere, kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, kesim öncesi, sonrası ve kesim sırasında yapılması gerekenler ile, kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği konuları anlatıldı. Kursu başarı ile tamamlayanlara KO-MEK sertifikası verildi.

Kursa katılan vatandaşlar KO-MEK'in taleplerini değerlendirerek Kurban Kesim Elemanlık Kursu açmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Bu sayede kurban kesimi konusunda eğitim alabildiklerini kaydeden vatandaşlar, "İslami kurallara göre kurbanımızı kesebileceğiz. Bunun yanı sıra eğitim aldığımız için kesim sırasında olası kazalara karşı tedbirli olacağız. Kurban Bayramı'nda kurbanımızı kestirmek için de beklemek zorunda kalmayacağız" dedi.

KO-MEK, yaklaşık 12 yıldan bu yana kurban bayramları öncesinde ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kurban Kesim Elemanlık Kursu açıyor. Bu güne kadar bu kurslara toplam bin 10 vatandaş yararlanarak, sertifika almaya hak kazandı.

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